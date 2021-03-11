Вахтовый поселок планируют построить для размещения работников месторождения металлов платиновой группы "Федорова тундра" в Мурманской области. Об этом сообщил генеральный директор "Федорово Рисорсес" Алексей Гостевских в четверг.

"Предварительно мы рассматриваем строительство вахтового поселка. Это наиболее удобный вариант при продолжительности рабочих смен для людей, для отдыха, даже если они будут проживать в Апатитах, Кировске, Оленегорске или Лучегорске", - сказал Гостевских в ходе онлайн-брифинга.

В своем выступлении генеральный директор "Федорово Рисорсес" отметил, что месторождение находится в 80 км к востоку от города Апатиты и 59 км на юго-восток от села Ловозеро.

Он также добавил, что для качественного функционирования предприятия требуется привлечение высококвалифицированных сотрудников. В настоящее время ведутся переговоры со средними специальными учебными заведениями региона по разработке учебных программ для студентов. Планируется привлечение выпускников к работе на месторождении.

"У нас есть четыре года для того, чтобы найти людей по строительным специальностям, по неосновным производственным профессиям ", - подчеркнул Гостевских.

По его словам, предприятие будет добывать 16 млн тонн руды в год и до 200 тыс. тонн концентрата за тот же период. Одним из перспективных направлений работы месторождения станет водородная энергетика. Важную роль также будет играть добыча палладия, платины и родия, так как 80% мирового предложения по этим металлам используется для разработки двигателей внутреннего сгорания.

В октябре прошлого года Минвостокразвития представил проект по разработке месторождения металлов платиновой группы "Федорова тундра" в Мурманской области. Он предусматривает создание горно-металлургического комбината для производства медно-никелевого концентрата платиноидами. Объем частных инвестиций в проект составит 82,8 млрд рублей. Планируется создание 1,2 тыс. новых рабочих мест. Средства субсидии за счет новых налоговых окупятся в 2027 году.