Николай Шульгинов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства доложил о ходе прохождения предприятиями электроэнергетики осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

«В целом энергетики, конечно, справлялись и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпадала месячная норма осадков, и со штормами ледяными, и с циклонами, и с резкими перепадами температуры, гололёдообразованием и другими природными явлениями», – сообщил Николай Шульгинов.

Он отметил, что на особом контроле Минэнерго находится надёжность электроснабжения в таких регионах как Республика Дагестан, Тверская, Псковская области и Приморский край. В энергосистемах этих регионов, а также в Архангельской, Новгородской, Мурманской областях, Республике Ингушетия, Чеченской Республике требуется усилить устойчивость электросетевых объектов к климатическим воздействиям. По большинству перечисленных регионов разработаны и находятся в разной степени реализации программы реконструкции, модернизации объектов энергетики, повышения надёжности электроснабжения.

«Хочу особо подчеркнуть, что экстремальные климатические воздействия, которые обрушились на территорию России, не создавали критических условий для функционирования Единой энергосистемы страны, не привели к значимому увеличению оптовой цены на электроэнергию, не приводили к масштабным отключениям больших объёмов генерации и потребителей, как было в других странах», – доложил Министр.

По его словам, энергосистема России обладает достаточным запасом резервных мощностей, размещённых на объектах традиционной генерации. За текущий осенне-зимний период производство электроэнергии выросло более чем на 4%.

Николай Шульгинов также сообщил, что Минэнерго в рамках проводимого мониторинга анализирует замечания к работе энергокомпаний и объектов энергетики, чтобы учесть их при составлении планов подготовки к следующему отопительному сезону.