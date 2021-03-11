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"Россети ФСК ЕЭС" начала реконструкцию ЛЭП, обеспечивающую выдачу мощности Бурейской ГЭС

Россети ФСК ЕЭС начала реконструкцию ЛЭП, обеспечивающую выдачу мощности Бурейской ГЭС

11 марта 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, 500 КВ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Замена фундаментов

Замена фундаментов

Работы проводятся на линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская». Реконструкция повысит надежность транзита электроэнергии Бурейской ГЭС потребителям Амурской области, в числе которых золотодобывающие и горнорудные предприятия, тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали.

На сегодняшний день завершена переустановка сложной анкерно-угловой опоры на новые фундаменты в труднодоступной местности. Она состоит из трех стоек, которые в результате реконструкции были установлены на специальные многосвайные фундаменты, применяемые в непростых климатических и грунтовых условиях. Всего было забито 48 свай глубиной 12 метров каждая.

Трасса линии электропередачи проходит по заболоченной местности, поэтому работы велись при отрицательных температурах, когда произошло промерзание грунта. Это позволило доставить к месту работ специальную технику: бульдозер, кран, экскаватор, буровую машину, сваебойный молот.

До начала осенне-зимнего периода 2021/2022 гг. на линии также отремонтируют грозозащитный трос и провода, расчистят трассу от сухой растительности и установят птицезащитные устройства.

Протяженность ЛЭП 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» составляет 278 км. Она осуществляет выдачу мощности Бурейской ГЭС в центральный энергорайон Амурской области, а также участвует в передаче электроэнергии в КНР.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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