Долгосрочное партнерство заключено между Научно-исследовательским институтом «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»), входящим в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, и крупным парком инноваций «Шелковый путь». Оно предполагает, в числе прочего, создание инжинирингового центра, трансфер наукоемких технологий и экспертизу совместных проектов.

Со стороны холдинга «Швабе» соглашение о сотрудничестве подписал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. С китайской стороны выступили глава представительства Российско-Китайского парка инноваций «Шелковый путь» г-жа Хань Чжун и заместитель главы представительства Сергей Троянов.

Участники соглашения выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству. В частности, планируется создание инжинирингового центра для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы России и Китая, размещение на лабораторных и производственных мощностях НИИ «Полюс» проектов, инициированных парком «Шелковый путь», содействие трансферу технологий в интересах развития промышленного потенциала обеих стран.

Мероприятие прошло в здании российского представительства парка при участии Института Дальнего Востока Российской академии наук, который был представлен начальником управления информационно-издательской деятельности Олегом Вавиловым.

«Это подписание – важный первый шаг на пути плодотворного сотрудничества между предприятием НИИ «Полюс» и созданным на его базе технопарком с Российско-Китайским парком инноваций «Шелковый путь». Следующим логичным шагом станет формирование и реализация совместной дорожной карты. Повестка по ней самая разнообразная и предполагает, в частности, создание инжинирингового центра, трансфер наукоемких технологий, экспертизу совместных проектов. Мы уверены в плодотворности этих партнерских отношений, которые помогут усилить научный потенциал обеих стран-участников», – сказал Евгений Кузнецов.

«Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый путь», НИИ «Полюс» и созданный на его базе технопарк «Полюс» имеют огромный научно-технический потенциал сотрудничества. Мы постараемся объединить ресурсы наших научных центров и производственных предприятий для создания совместных научных лабораторий и инновационных предприятий в целях продвижения на китайский и российский рынок продукции, произведенной с использованием новейших технологий», – отметила Хань Чжун.

Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый путь» создан в 2014 году и является ключевой платформой для продвижения и развития российских высокотехнологичных компаний и инновационных проектов в провинции Шэньси. Важное значение площадка имеет и для укрепления связей в области науки и культуры, создания совместных предприятий в сфере высоких технологий на территории России и КНР.