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Смоленскэнерго выдало больше 1 МВт мощность сельхозпредприятию в г. Вязьме

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» вносит вклад в реализацию государственных программ поддержки сельхозпроизводителей. Так в марте 2021 года специалисты филиала обеспечили выдачу дополнительной мощности сельхозпредприятию ООО «Тагрис Логистик» Вяземского района Смоленской области. Максимальная присоединенная мощность объекта составила 1004,5 кВт. В рамках работ по технологическому присоединению было выполнено проектирование и строительство воздушной линии 10 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км, строительство разъединителя 10 кВ и реконструкция линии подстанции «Вязьма-1».

Компания стоит в ряду крупнейших отечественных производителей и поставщиков сельскохозяйственной и молочной продукции России, обеспечивает хозяйства своих клиентов всеми необходимыми витаминно-минеральными комплексами, белково- витаминными минеральными добавками, концентратами, а также оборудованием и расходными материалами: моющими средствами для доильного оборудования и средствами гигиены вымени.

«Реализацию проектов по электроснабжению предприятий и объектов агропромышленного комплекса Смоленскэнерго выполняет в рамках подписанного еще в сентябре 2014 года соглашения с Администрацией Смоленской области. Предметом соглашения является объединение усилий и сотрудничество сторон для поддержки сельскохозяйственных предприятий, - пояснил директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Сабир Агамалиев. — Обеспечивая сельхозпроизводителей необходимыми объемами мощности, мы выполняем обязанность по технологическому присоединению заявителей к сетям филиала и вносим вклад в реализацию государственной политики поддержки сельхозпроизводителей и импортозамещения».

В прошлом году в рамках программы поддержки агропромышленного комплекса филиал присоединил к сетям объекты комплекса по приемке и переработке зерна, который специализируется на выращивании зерновых культур для обеспечения кормовой базой свиноводческих комплексов, ЗАО «Тропарево» в Сычевском районе, а также площадки для откорма и увеличение площадей цеха по переработке ООО «Кролъ и К» в Гагаринском районе.

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Источник: Россети Центр Смоленскэнерго

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