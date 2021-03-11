В жилой комплекс «Академ Риверсайд» наконец-то проложат дорогу, которую местные жители ожидают уже более семи лет. В прошлом году владельцы квартир в «Академе» записали видеообращение к мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой наконец-то выделить средства и проложить дорогу. Спустя год дело сдвинулось с мертвой точки — скоро будет объявлен конкурс со стоимостью 59 миллионов рублей.

— Здесь появится не просто проезжая часть, — отметил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. — Облагорожены будут тротуары, зоны отдыха, парковочное пространство. Подрядчик обязуется высадить крупномерные деревья, и улица станет зеленой. Жители Северо-Запада получат новое место для прогулок. Что же касается установки шумозащитных экранов, то, поскольку против этого выступили горожане, от идеи решили отказаться. Работы планируем завершить уже к осени нынешнего года.

Кроме того, ожидается, что в неподалеку от ЖК, на улице 40-летия Победы, организуют сквер, о котором тоже говорят уже не первый год.

Фото: 74.RU