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Энергетики отремонтируют 19 высоковольтных подстанций в лабинском энергорайоне

Энергетики отремонтируют 19 высоковольтных подстанций в лабинском энергорайоне

11 марта 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Источник: Россети Кубань

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В 2021 году сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной кампании проведут ремонт 19 крупных питающих центров. От надежной работы этих подстанций зависит электроснабжение более 45 тысяч жителей и 100 объектов социального значения в 33 населенных пунктах Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

В ходе выполнения комплексных работ специалисты отремонтируют разъединители, масляные выключатели, ограничители перенапряжения, отделители и короткозамыкатели, ячейки комплектных распределительных устройств и другое оборудование. Кроме того, энергетики проведут диагностику и испытания маслонаполненного оборудования.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду энергетики выполнят обпашку территории на 49 подстанциях. В целях соблюдения правил электробезопасности и предотвращения несчастных случаев со сторонними лицами будут обновлены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования энергообъектов.

– Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала на 2021 год, позволит сократить количество нештатных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями и повысить надёжность и качество электроснабжения 45 тысяч жителей региона, – подчеркнул директор Лабинского филиала «Россети Кубань» Юрий Каверзнев.

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Источник: Россети Кубань

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