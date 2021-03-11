Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №8

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Прогнозы и рейтинги» доступны по ссылке.

Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт

Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт. Это означает более чем десятикратное увеличение по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в обзоре Информационно-аналитического центра «Новая энергетика», подготовленном по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО.

При этом собственное производство батарей для таких систем минимально: уже сейчас импортная продукция, прежде всего из Китая, абсолютно доминирует. Это грозит отечественным производителям потерей рынка в несколько миллиардов долларов в год.

Единственный российский производитель отечественных литий-ионных аккумуляторов промышленного назначения — новосибирская компания «Лиотех», принадлежащая РОСНАНО. Сейчас она выпускает ячеек всего на 128 МВт*ч в год.

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К 2035 году Россия намерена нарастить производство СПГ с текущих 29 млн. тонн до 120−140 млн. тонн в год

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в онлайн-презентации Долгосрочного прогноза Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) по развитию газовой отрасли на период до 2050 года.

Страны — участницы ФСЭГ сохраняют ведущую роль на мировом газовом рынке: на 19 стран — участниц объединения приходится 71% доказанных запасов природного газа, а также около 53% трубопроводного экспорта и 57% поставок сжиженного газа, подчеркнул вице-премьер.

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Солнце станет ключевым источником электроэнергии в Индии к 2040 году — МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало большой, 250-страничный доклад «India Energy Outlook 2021» о перспективах энергетического развития Индии.

В работе рассматриваются три ключевых сценария.

Сценарий заявленной политики (STEPS) описывает развитие в соответствии с существующими политическими установками и ограничениями, и исходит из предположения, что распространение Covid-19 в значительной степени будет сдерживаться в 2021 году.

Сценарий «Видение Индии» (IVC) предполагает быстрое разрешение сегодняшнего кризиса общественного здравоохранения и более полную реализацию заявленных целей энергетической политики Индии, сопровождаемую более высокими темпами экономического роста, чем в STEPS.

В Сценарии устойчивого развития (SDS) исследуется, как Индия могла бы мобилизовать дополнительные инвестиции в чистую энергию для достижения раннего пика и быстрого последующего снижения выбросов, одновременно ускоряя прогресс в достижении ряда других целей устойчивого развития.

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Спрос на первичную энергию к 2050 году вырастет на 24%

Спрос на первичную энергию к 2050 году вырастет на 24%,- говорится в подготовленном и опубликованном сегодня исследовании - прогнозе мировых рынков газа до 2050 года Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). Основной прирост обеспечат развивающиеся страны Азии и Африки, 45% которого придётся на Китай и Индию.

«Газ позволит совершить энергопереход, составив 48% суммарного прироста первичной энергии и превзойдя долю угля уже в 2025 году, станет крупнейшим источником первичной энергии к середине 2040-х годов»,- сказано в документе.

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Международная коалиция экологических организаций выпустила глобальную базу данных за последние два года

Международная коалиция экологических организаций выпустила Global Coal Exit List - глобальную базу данных за последние два года. Из неё можно узнать, какие финансовые институты вкладывают деньги в уголь и кого они финансируют.

По состоянию на январь 2021 года, угольную промышленность мира профинансировали почти 4500 инвесторов более чем на триллион долларов.

Крупнейший среди инвесторов - американский Vanguard примерно с $86 млрд, следом - инвестфонд BlackRock с $84 млрд. Вместе они предоставляют около 17% инвестиций в угольную промышленность во всём мире.

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