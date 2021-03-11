Свыше 170 км автомобильных дорог в текущем году отремонтируют в Архангельской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"В нормативное состояние мы приведем 149 км дорог регионального и муниципального значения. На это предусмотрено 3,2 млрд рублей. Контракты на выполнение работ заключены еще в конце прошлого года, что дает нам возможность на некоторых объектах (где технология позволяет действовать в зимний период) уже начать ремонтно-строительные работы", - написал Цыбульский в своем телеграм-канале в четверг.

Еще 870 млн рублей запланировано на ремонт дорог в городской агломерации: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе будет капитально отремонтировано 27 км дорог. Параллельно ведутся работы по повышению безопасности на дорогах: устанавливаются камеры фотовидеофиксации, муниципальные образования обеспечены средствами на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов.