Готовимся к Cabex-2021
11 марта 2021, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство
Свыше 170 км автомобильных дорог в текущем году отремонтируют в Архангельской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"В нормативное состояние мы приведем 149 км дорог регионального и муниципального значения. На это предусмотрено 3,2 млрд рублей. Контракты на выполнение работ заключены еще в конце прошлого года, что дает нам возможность на некоторых объектах (где технология позволяет действовать в зимний период) уже начать ремонтно-строительные работы", - написал Цыбульский в своем телеграм-канале в четверг.
Еще 870 млн рублей запланировано на ремонт дорог в городской агломерации: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе будет капитально отремонтировано 27 км дорог. Параллельно ведутся работы по повышению безопасности на дорогах: устанавливаются камеры фотовидеофиксации, муниципальные образования обеспечены средствами на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов.
"Объем работ очень большой, свою главную задачу - обеспечить мероприятия финансированием - мы совместно с правительством РФ выполняем. Важно, чтобы подрядчики качественно и в срок выполняли свою работу. С моей стороны контроль будет постоянным", - отметил губернатор.
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