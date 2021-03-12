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Facebook отказалась от прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом

Facebook отказалась от прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом

12 марта 2021, 10:36
Рубрика: За рубежом
Метки: США, КИТАЙ, PLCN
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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Консорциум компании Facebook и китайских партнеров отказался от прокладки интернет-кабеля между Калифорнией и Гонконгом. Как сообщила в четверг газета South China Morning Post, данный шаг был вызван давлением со стороны органов национальной безопасности в Вашингтоне.

"Из-за опасений правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом мы решили отозвать нашу заявку из Федеральной комиссии по связи США, - цитирует издание представителя американской компании. - Мы надеемся на сотрудничество со всеми сторонами для изменения конфигурации [оптоволоконной] системы в соответствии с интересами правительства США".

Владелец социальной сети и несколько партнеров из телекоммуникационной отрасли запросили разрешение на строительство оптоволоконного кабеля в 2018 году, чтобы соединить американское западное побережье с Гонконгом и Тайванем. Как ожидалось, его длина составит порядка 13 тыс. км.

"Подводная система оптоволоконного кабеля, напрямую соединяющая Гонконг и США, могла бы помочь расширить телекоммуникационные возможности этих двух регионов и упростить торговлю и деловую активность", - пояснил изданию представитель Facebook.

В июне 2020 года американские власти выразили опасения в отношении другого аналогичного проекта Facebook и Google, Минюст США посчитал, что подводный кабель длиной 12,8 тыс. км может позволить китайским разведслужбам заполучить данные американских ведомств и граждан.

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Источник: ТАСС

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