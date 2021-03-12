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Конкурсный отбор кластерных проектов

Конкурсный отбор кластерных проектов

12 марта 2021, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, КОНКУРС
Источник: Минпромторг России

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В 3 квартале 2021 года Минпромторг России проведет конкурсный отбор кластерных проектов. Объём выделенных средств на поддержку в 2021-2023 гг. составляет 1,6 млрд руб. с перспективой увеличения финансирования в случае наличия проектов.

Для подготовки участников промышленных кластеров к конкурсному отбору Минпромторг России организует две предварительные защиты кластерных проектов. Первое мероприятие состоится 1-2 апреля в г. Сыктывкар (Республика Коми).

Министерство промышленности и торговли РФ приглашает принять участие в предварительном рассмотрении кластерных проектов к финансированию. Заявки представителей специализированных организаций и предприятий в составе действующих и создаваемых промышленных кластеров, органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональной промышленной политики, корпораций развития, центров кластерного развития будут рассмотрены Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления.

Для участия в мероприятии в срок до 19 марта 2021 года необходимо заполнить регистрационную форму по следующей ссылке: https://forms.gle/Z849kXVqqJhyrxTy7.

Также в срок до 26 марта 2021 года участникам промышленных кластеров, планирующим презентовать кластерные проекты на мероприятии в Республике Коми, следует подготовить и направить документы о проекте (презентацию, описание проекта, план-график, смету и показатели) по адресам электронной почты: danilovlv@minprom.gov.ru, ekashinova@akitrf.ru. 

Формы документов для скачивания размещены по следующим ссылкам:

  • Программа мероприятий практической сессии (ссылка: https://bit.ly/3t7IBqZ
  • Перечень документов, необходимых для подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов (ссылка: https://bit.ly/38tnrMh)
  • Формы сметы, плана-графика и показателей (ссылка: https://bit.ly/2Ol62hW)
  • Шаблон презентации совместного проекта (ссылка: https://bit.ly/3t72miy)

Контактное лицо по организационным вопросам участия в мероприятии: Манасарянц Яна Саркисовна, руководитель Центра кластерного развития Республики Коми, +7 (906) 881-94-70;

Контактное лицо по вопросам подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов: Кашинова Елена Андреевна, руководитель проектов Ассоциации кластеров и технопарков России, +7 (915) 163-84-39, ekashinova@akitrf.ru.

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Источник: Минпромторг России

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