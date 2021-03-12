В 3 квартале 2021 года Минпромторг России проведет конкурсный отбор кластерных проектов. Объём выделенных средств на поддержку в 2021-2023 гг. составляет 1,6 млрд руб. с перспективой увеличения финансирования в случае наличия проектов.

Для подготовки участников промышленных кластеров к конкурсному отбору Минпромторг России организует две предварительные защиты кластерных проектов. Первое мероприятие состоится 1-2 апреля в г. Сыктывкар (Республика Коми).

Министерство промышленности и торговли РФ приглашает принять участие в предварительном рассмотрении кластерных проектов к финансированию. Заявки представителей специализированных организаций и предприятий в составе действующих и создаваемых промышленных кластеров, органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональной промышленной политики, корпораций развития, центров кластерного развития будут рассмотрены Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления.

Для участия в мероприятии в срок до 19 марта 2021 года необходимо заполнить регистрационную форму по следующей ссылке: https://forms.gle/Z849kXVqqJhyrxTy7.

Также в срок до 26 марта 2021 года участникам промышленных кластеров, планирующим презентовать кластерные проекты на мероприятии в Республике Коми, следует подготовить и направить документы о проекте (презентацию, описание проекта, план-график, смету и показатели) по адресам электронной почты: danilovlv@minprom.gov.ru, ekashinova@akitrf.ru.

Формы документов для скачивания размещены по следующим ссылкам:

Программа мероприятий практической сессии (ссылка: https://bit.ly/3t7IBqZ

Перечень документов, необходимых для подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов (ссылка: https://bit.ly/38tnrMh)

Формы сметы, плана-графика и показателей (ссылка: https://bit.ly/2Ol62hW)

Шаблон презентации совместного проекта (ссылка: https://bit.ly/3t72miy)

Контактное лицо по организационным вопросам участия в мероприятии: Манасарянц Яна Саркисовна, руководитель Центра кластерного развития Республики Коми, +7 (906) 881-94-70;

Контактное лицо по вопросам подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов: Кашинова Елена Андреевна, руководитель проектов Ассоциации кластеров и технопарков России, +7 (915) 163-84-39, ekashinova@akitrf.ru.