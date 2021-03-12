Новый каталог продукции IEK® – первое издание 2021 года

IEK GROUP выпустила каталог продукции IEK® — первое издание 2021 года. В нем представлен широкий ассортимент электротехнического оборудования, позволяющий сформировать комплексные решения для энергообеспечения объектов в любой отрасли.

В ассортименте IEK® свыше 12,5 тысячи наименований продукции. Впервые в каталоге представлены целевые серии электротехнического оборудования, которые мы запустили в 2020 году.

KARAT (модульное оборудование), KREPTA (пластиковые щиты), LESTA (лестничные лотки), FORMAT (металлические шкафы) и многие другие линейки — на страницах нашего каталога.

Специалистам электротехнического рынка будет интересно получить подробную информацию о новом оборудовании, появившемся практически во всех группах продукции.

Одной из важных новинок 2020 года, например, являются силовые автоматические выключатели ВА88 MASTER IEK®. Модели этой серии с электронным расцепителем на токи от 125 до 800 А могут применяться для построения схем селективной защиты.

Особый интерес вызовут разделы о сборных электротехнических шкафах FORMAT IEK® и лестничных лотках LESTA IEK®. Эта продукция обладает отличными техническими характеристиками, доказанными испытаниями, и уникальным конструктивом. При их разработке некоторые решения службы R&D компании были запатентованы.

Электротехническая продукция IEK® производится на высокотехнологичных линиях из качественного сырья, проходит строгий контроль качества в собственной лаборатории IEK GROUP, а также в независимых испытательных центрах России. И все это для того, чтобы мы могли предложить вам оборудование отличного качества по привлекательной цене.

Подробнее ознакомиться с электротехническим оборудованием IEK® вы можете в новом каталоге. Обратите внимание: на его обложке размещен QR-код. Наведите на него камеру смартфона — и вы перейдете на страницу каталога на сайте iek.ru.