Компания «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех ведет работы по автоматизации расчета загрузки производства.

Автоматизированный расчет загрузки производства АО «ОДК-Климов» позволит более чем в 30 раз сократить время формирования данных о загруженности производственных подразделений и минимизировать влияние человеческого фактора на результаты расчетов. Автоматизация также дает возможность более эффективно распределять ресурсы на протяжении всего календарного периода и оценивать возможности производства АО «ОДК-Климов» при принятии решения о включении в план дополнительного объема продукции.

«Отдельным и важным преимуществом системы является оптимизация использования рабочего времени сотрудников предприятия, задействованных на расчетах. У них высвобождается около 10% рабочего времени ежемесячно», – прокомментировал директор производства АО «ОДК-Климов» Алексей Родионов.

Новые технические решения, внедренные в АО «ОДК-Климов», позволили автоматизировать сбор данных о ходе ремонта каждого двигателя в режиме онлайн. Теперь не требуется несколько часов тратить на проработку первичной документации вручную, а риск возникновения ошибок в указании перечня заменяемой при ремонте номенклатуры снизился до 0,2%. Сократилось время согласования и получения деталей для ремонта – теперь этот процесс вместо получаса-двух часов занимает всего лишь 5–30 минут.

Программы автоматизации производства АО «ОДК-Климов» пришли на смену расчетам и таблицам, которые раньше специалисты делали вручную. Технические решения реализуются на базе платформы 1С: Предприятие, что позволяет синхронизировать их работу с остальными инструментами планирования и учета деятельности АО «ОДК-Климов».

«ОДК-Климов» системно преобразует производственную систему. Одним из важнейших реализованных проектов стала организация поточной линии сборки двигателей ВК-2500. Проект направлен на сокращение цикла финишной сборки (от сборки компрессора до конечного осмотра двигателя) на 10%, обеспечение ритмичности проведения испытаний до одного двигателя в сутки и организацию комплектации двигателя по этапам сборки.

На предприятии реализована система электронного мониторинга циклов сборки и испытаний серийных двигателей. Данные о начале сборки, испытаний и любых остановках этих процессов фиксируются непосредственно на рабочих местах через информационные терминалы.

В механическом цехе АО «ОДК-Климов» внедрена АИС «Диспетчер», которая позволяет производить подсчет фактической наработки станков, что способствует качественному переходу с планово-предупредительных ремонтов на обслуживание по наработке.

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация