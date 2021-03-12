Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
12 марта 2021, 17:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Отрасль: Машиностроение
Компания «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех ведет работы по автоматизации расчета загрузки производства.
Автоматизированный расчет загрузки производства АО «ОДК-Климов» позволит более чем в 30 раз сократить время формирования данных о загруженности производственных подразделений и минимизировать влияние человеческого фактора на результаты расчетов. Автоматизация также дает возможность более эффективно распределять ресурсы на протяжении всего календарного периода и оценивать возможности производства АО «ОДК-Климов» при принятии решения о включении в план дополнительного объема продукции.
«Отдельным и важным преимуществом системы является оптимизация использования рабочего времени сотрудников предприятия, задействованных на расчетах. У них высвобождается около 10% рабочего времени ежемесячно», – прокомментировал директор производства АО «ОДК-Климов» Алексей Родионов.
Новые технические решения, внедренные в АО «ОДК-Климов», позволили автоматизировать сбор данных о ходе ремонта каждого двигателя в режиме онлайн. Теперь не требуется несколько часов тратить на проработку первичной документации вручную, а риск возникновения ошибок в указании перечня заменяемой при ремонте номенклатуры снизился до 0,2%. Сократилось время согласования и получения деталей для ремонта – теперь этот процесс вместо получаса-двух часов занимает всего лишь 5–30 минут.
Программы автоматизации производства АО «ОДК-Климов» пришли на смену расчетам и таблицам, которые раньше специалисты делали вручную. Технические решения реализуются на базе платформы 1С: Предприятие, что позволяет синхронизировать их работу с остальными инструментами планирования и учета деятельности АО «ОДК-Климов».
«ОДК-Климов» системно преобразует производственную систему. Одним из важнейших реализованных проектов стала организация поточной линии сборки двигателей ВК-2500. Проект направлен на сокращение цикла финишной сборки (от сборки компрессора до конечного осмотра двигателя) на 10%, обеспечение ритмичности проведения испытаний до одного двигателя в сутки и организацию комплектации двигателя по этапам сборки.
На предприятии реализована система электронного мониторинга циклов сборки и испытаний серийных двигателей. Данные о начале сборки, испытаний и любых остановках этих процессов фиксируются непосредственно на рабочих местах через информационные терминалы.
В механическом цехе АО «ОДК-Климов» внедрена АИС «Диспетчер», которая позволяет производить подсчет фактической наработки станков, что способствует качественному переходу с планово-предупредительных ремонтов на обслуживание по наработке.
Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация
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