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Первым резидентом будущей ОЭЗ в Прикамье стала компания по производству полимерных труб

Первым резидентом будущей ОЭЗ в Прикамье стала компания по производству полимерных труб

12 марта 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, КОМПОЗИТЫ
Отрасль: Нефтехимия 
Источник: ТАСС

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Власти Пермского края заключили соглашение о намерениях Группы компаний "Полипластик" реализовать инвестпроект по производству полимерных труб на территории первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), которую планируют создать на площадке Осенцовского промышленного узла. Таким образом, компания стала первым резидентом будущей ОЭЗ, рассказал журналистам в пятницу глава Прикамья Дмитрий Махонин.

"Сегодня с Группой компаний "Полипластик" подписано первое соглашение о возможности получения статуса резидента особо экономической зоны. Это производство полимерных труб высокого давления, которое восстребовано в нефтегазовой химической промшыленности, на рынке ЖКХ. Инвестиции составят 350 млн рублей", - сказал он.

По данным краевого правительства, объем планируемого производства составит 500 т продукции, планируется создать более 20 рабочих мест.

ОЭЗ расположится в границах Гамовского сельского поселения (Пермский район), здесь будет действовать льготный режим налогооблажения. Предприятия особой экономической зоны будут освобождены от транспортного налога, а также от налога на землю, имущество, а минимальная ставка по налогу на прибыль начинается от 2%, все это позволяет сокращать инвестиционный цикл проектов компании, повышать рентабельность и снижать сроки окупаемости. Режим особой экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет, что даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла. На территории промышленного узла - развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение, в планах - построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую нагрузку на район.

Махонин уточнил, что в сентябре 2021 года региональные власти подадут документы в Министерство экономического развития России на создание первой ОЭЗ.

"Полипластик" основана в 1991 году, это крупнейший в России и СНГ производитель полимерных композиционных материалов и трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. Компания объединяет 17 заводов и сеть торговых домов в разных регионах России, в Белоруссии и Казахстане. Общая мощность производства более 300 тыс. тонн продукции в год. В Пермском крае "Полипластик" представлена компанией "Технология композитов", которая занимается выпуском полиэтиленовых высокоатмосферных трубопроводных систем, на ее базе в рамках ОЭЗ планируется построить завод по производству высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли.

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Источник: ТАСС

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