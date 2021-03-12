Польская PGE* и датская Orsted** подписали соглашение о создании совместного предприятия (в соотношении 50/50) в целях разработки проекта строительства и дальнейшей эксплуатации двух шельфовых ВЭС в Балтийском море суммарной мощностью 2,5 ГВт – ВЭС Baltica 2 мощностью 1,5 ГВт и ВЭС Baltica 3 мощностью 1 ГВт.

Вырабатываемой ВЭС электроэнергии достаточно для обеспечения электроснабжения порядка 4 млн конечных потребителей, что позволит снизить выбросы CO2 на 8 млн т в год. Ввод в эксплуатацию ВЭС Baltica 2 и ВЭС Baltica 3 запланирован на 2026 г. Ørsted планирует приобрести 50% пакет акций ВЭС Балтика 2 и ВЭС Балтика 3, стоимостью ≈€ 138 млн (PLN 657 млн) в 1-м квартале 2021 г., при условии одобрения сделки регулирующими органами Польши.

Официальный сайт Ørsted

* Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) – польская государственная энергетическая компания, являющаяся крупнейшим производителем электроэнергии в Польше.

** Ørsted A/S – крупнейшая энергетическая компания Дании, специализирующаяся в разработке нефтегазовых проектов, а также проектов строительства наземной и шельфовой ветроэнергетики и биоэнергетики.