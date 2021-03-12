В 2021 году на дорожные проекты из федерального бюджета будет выделено 131 млрд руб. Об этом в ходе заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, добавив, что еще 70,5 млрд руб. будет распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 млрд руб. — выделено Республике Крым из резервного фонда.

По мнению зампреда правительства, на развития транспортной инфраструктуры необходимо привлекать внебюджетные средства. «Задача, которую мы себе ставим на ближайшие три года, за счет различных источников привлечь в отрасль порядка 1 трлн руб.», — прокомментировал Марат Хуснуллин, акцентировав внимание губернаторов на необходимости увеличения доли проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Помимо этого, в 2021 году 25 субъектам РФ будет выделено 3,95 млрд руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. В 2020 году на эти цели 22 регионам было выделено 3 млрд руб. «Развитие интеллектуальных транспортных систем — это одна из ключевых задач, стоящих перед нами. Благодаря наладке этой системы мы можем увеличить пропускную способность дорожной сети вплоть до 20%», — пояснил Марат Хуснуллин.

В ходе совещание была также затронута тема подготовки регионов к старту нового дорожно-строительного сезона. Первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк отметил, что основные работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В программу мероприятий 2021 года вошли около 5 тыс. проектов, 77% из которых законтрактованы.

Помимо этого, был рассмотрен проект строительства моста через реку Лену в районе города Якутска. «Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости. Прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и “Главгосэкспертизу” в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации», — отметил зампред правительства.