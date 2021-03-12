Заместители Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приняли участие в профильных мероприятиях деловой программы «Российской строительной недели – 2021», которая проходит 9-12 марта 2021 года в Москве.

Замминистра Никита Стасишин стал участником XIII Международного конгресса по деревянному строительству, в ходе которого обсуждались перспективы и меры по развитию деревянного домостроения и ИЖС. Одним из ключевых вопросов, затронутых на мероприятии, стали меры по актуализации нормативной правовой базы в сфере деревянного строительства. Никита Стасишин сообщил, что Минстрой России совместно с Минпромторгом, ФАУ ФЦС и профессиональным сообществом ведет активную работу по изменению нормативных документов в части расширения возможности применения различных материалов, позволяющих повысить качество и безопасность современной деревянной застройки. «Мы продолжим и ускорим эту работу», – подчеркнул он.

«Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», в первую очередь в части кратного увеличения объемов жилищного строительства, невозможна без ИЖС и деревянного домостроения. Поэтому сегодня мы уделяем внимание ИЖС, в том числе деревянному домостроению. Одно из перспективных направлений здесь – индустриальное строительство, но и строительство хозяйственным способом в настоящее время не теряет актуальности. Площадки под комплексное освоение территорий пока готовы не везде, при этом у многих людей есть земельные участки, купленные ранее, которые также необходимо осваивать. Наша задача – по обращению регионов помочь им совместными усилиями сформировать на таких территориях всю необходимую инженерную инфраструктуру», – отметил Никита Стасишин.

В ходе круглого стола «Цифровизация отрасли. Развитие информационных систем в строительстве» заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов выступил с докладом, посвященным теме цифровой трансформации отрасли и формирования единого цифрового пространства в строительстве. Замминистра представил анализ уровня цифровизации государственного управления в субъектах РФ по четырем направлениям: автоматизация работы экспертизы, наличие системы ГИСОГД, автоматизация работы госстройнадзора и автоматизация работы госзаказчиков строительства. Стратегической целью работы экспертов по цифровой трансформации отрасли замглавы Минстроя России назвал повышение качества управления объектами капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла за счет создания единой цифровой экосистемы.

Также в выступлении была затронута тема Классификатора строительной информации. «Для нас очень важно, чтобы Классификатор получил поддержку всего сообщества. Без него внедрение технологий информационного моделирования будет неполным и менее эффективным. Только при наличии этого механизма технологии информационного моделирования заработают в полной мере. Сейчас нам необходимо расширить зону его применения для успешной реализации планов по цифровизации отрасли», - отметил замминистра.

Заместитель главы Минстроя России Дмитрий Волков открыл дискуссию на «круглом столе», посвященном применению технологии информационного моделирования в строительстве. По словам замминистра, за минувшие два года в нормативно-правовом регулировании были определены основы возможности использования информационного моделирования, а также Приказом Минстроя утверждена Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы о форме информационной модели. Подписанное Председателем Правительства Постановление № 331 установило обязательное использование информационной модели при проектировании объектов с привлечением бюджетных средств. Дмитрий Волков отметил критическую важность обучения специалистов работе с применением технологий информационного моделирования с целью извлечения максимальной пользы из применения технологии информационного моделирования.