Доля отечественных материалов в поставке основного электротехнического оборудования «Россети Ленэнерго» по итогам 2020 года составила 94%.

«Россети Ленэнерго» проводят комплексную работу по снижению зависимости электросетевого комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих. В компании реализуются масштабные цифровые проекты, основанные полностью на российском оборудовании. Так, в декабре 2020 года в Кингисеппском районе Ленинградской области была запущена подстанция 110 кВ «Ясень», полностью укомплектованная оборудованием отечественного производства. «Россети Ленэнерго» стали первой электросетевой компанией группы «Россети», внедрившей систему электронного документооборота (СЭД) на платформе Documino российского производства.

Также «Россети Ленэнерго» поддерживают высокую долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По итогам 2020 года доля таких закупок в компании составила 75,3%.

Доля российских поставщиков в закупках по всей группе «Россети» увеличена до 92,1%. Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного Корпоративным планом импортозамещения - 88%.