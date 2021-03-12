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"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения 30 населенных пунктов на севере Подмосковья

На севере Московской области компанией «Россети Московский регион» реализована программа по обновлению электросетевого оборудования сразу в 30 сельских поселениях. Результатом стало значительное повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.

Энергетики заменили более 60 км обычного «голого» провода на воздушных линиях электропередачи на современный, гораздо более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП) большего сечения. СИП более устойчив к повреждениям, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий. Даже при падении дерева на линию электропередачи изолированный провод не рвется, продолжая проводить электроэнергию в дома потребителей и на предприятия. Самонесущему изолированному проводу не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур.

Также в рамках обновления электросетевой инфраструктуры были установлены 150 новых опор воздушных линий, обновлено оборудование 40 трансформаторных подстанций.

Работы проводились на территориях сельских поселений Мытищинского, Клинского, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского, Солнечногорского и Красногорского городских округов. В итоге более 4 000 тысяч жителей сельских поселений и свыше трех десятков социально значимых объектов, в числе которых детские и общеобразовательные, медицинские учреждения, почувствовали значительное улучшение качества электроснабжения.

Всего в период 2019-2020 гг. в повышение надежности электроснабжения сельских поселений севера Подмосковья «Россети Московский регион» инвестировали более 500 млн рублей.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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