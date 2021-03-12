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"Россети" обеспечат мощностью новые объекты создателя вакцины "КовиВак"

20 февраля глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса. Её создали ученые Научного центра им. М.П. Чумакова – одного из ведущих институтов в области медицинской вирусологии, обладающего собственным биотехнологическим производством.

Научный центр находится в Новой Москве. Сейчас он запитан от подстанции «Внуково» компании «Россети Московский регион». В ближайших планах – строительство нового административного здания и реконструкция лабораторного корпуса.

Для надёжного электроснабжения института энергетики «Россети Московский регион» введут в работу распределительный пункт 10 кВ и проложат от подстанций 110 кВ «Передельцы» и 220 кВ «Чоботы» 9,8 км кабельных линий 10 кВ, из которых 1,9 км будут пройдены закрытым методом горизонтально-направленного бурения.

Работы по строительству сетевой инфраструктуры будут завершены в сжатые сроки – до конца марта. По итогам мощность технологического присоединения потребителя увеличится на 5 МВт.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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