ТМК вложит 100 млрд руб. в создание мощностей по производству стального проката в Волгоградской области, это позволит компании стать лидером по производству спецстали и сплавов для всех отраслей промышленности. Об этом глава компании Дмитрий Пумпянский сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по инвестиционной активности бизнеса.

"В ТМК при поддержке Минпромторга принято решение по организации производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тыс. т в городе Волжске Волгоградской области. Предварительные инвестиции в проект составят более 100 млрд руб.", - сказал он.

Пумпянский выразил уверенность, что в результате в России может появиться "лидер по производству спецстали и сплавов для всех отраслей промышленности". "Дмитрий Александрович, спасибо вам за предложения. Я пометил себе некоторые вещи", - сказал на это президент России Владимир Путин, пообещав, что они будут проработаны в администрации президента и в правительстве.