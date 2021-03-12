Реализуя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в НИУ «МЭИ» введения должность проректора по цифровой трансформации. На должность нового проректора назначен директор программ развития НИУ «МЭИ» Сергей Белоусов.

Поручение ввести в вузах РФ должность проректора по цифровой трансформации вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал в ходе совещания с ректорами «Кадры для будущего». Совещание проходило 6 марта 2021 г. в Казани на базе университета Иннополис, активное участие в совещании принял ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Как сообщил вице-премьер, институт руководителей по цифровой трансформации (СDTO) уже успешно себя зарекомендовал в российских министерствах, став драйвером изменений.

«В задачи нового проректора войдут интеграция и совершенствование сервисов НИУ «МЭИ» по выполнению программы развития, базирующихся на принципах модели EFQM и концепции «Университет 3.0» (образование, наука, инновации). Уверен, что работа проректора по цифровой трансформации повысит результативность и эффективность деятельности университета и поддержит процесс цифровизации высшего образования», - заявил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).