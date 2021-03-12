На предприятиях СИБУРа в Кстове и Дзержинске внедрены в работу 11 цифровых инструментов. В 2020 году экономический эффект от применения цифровых технологий в ООО «СИБУР-Кстово» и АО «СИБУР-Нефтехим» составил 254 миллиона рублей. Кроме достижения высоких финансовых показателей, цифровизация производства позволила усовершенствовать процессы и выйти на новый уровень безопасности во время пандемии.

На максимизацию прибыли и повышение безопасности технологического процесса направлены такие инструменты как АРС (СУУТП – система усовершенствованного управления технологическим процессом), и RTO (оптимизатор прибыли в реальном времени), дополняющие друг друга. АРС поддерживает технологический процесс на максимально эффективном уровне, с определенной периодичностью получая задачи от RTO, делающего расчеты на основании технологических и экономических параметров.

«Вместе эти два инструмента выполняют работу «автопилота» в самолёте, конечно же, под контролем оператора», - пояснил начальник отдела поддержки реализации проектов ООО «СИБУР-Кстово» Алексей Борисов.

В этом оператору помогает третий инструмент – ECONS, который в удобном визуальном формате демонстрирует возможные экономические эффекты.

«Использование цифровых инструментов повышает эффективность традиционных систем автоматизированного управления производством. «Умные» платформы подсказывают наилучшие решения, с разрешения оператора «берут» управление «на себя» и предоставляют широкий спектр эконометрической информации, позволяющей оптимизировать режим для достижения максимальной прибыли», - пояснил генеральный директор ООО «СИБУР-Кстово» Александр Должиков.

Такие инструменты, как цифровые наряды-допуски, включая цифровые наряды на проведение работ на высоте, земляных работ, работ на электроустановках в сочетании с мобильными инструктажами по технике безопасности позволили исключить физический контакт сотрудников, что положительно сказалось во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Уходят в прошлое гроссбухи с записями шариковой ручкой, вся информация в течение смены заносится в электронные журналы, удобные для хранения и анализа, доступные руководителям и рабочим с любого компьютера», - сообщил главный эксперт по цифровым технологиям АО «СИБУР-Нефтехим» Дмитрий Козлов.

«Благодаря цифровым нарядам-допускам в период пандемии мы сохранили эффективную коммуникацию и минимизировали физические контакты между сотрудниками предприятия и подрядных организаций, выполняющих работы на площадке. Согласование и утверждение нарядов-допусков теперь проходит с мобильного устройства», - поделился начальник производства акриловой кислоты и эфиров АО «СИБУР-Нефтехим» Иван Макаров.

Благодаря цифровому инструменту «мобильные обходы» осмотр оборудования проводится с использованием мобильных устройств, выполненных во взрывозащищённом исполнении. С их помощью сотрудник считывает NFC-метки, расположенные на технологическом оборудовании по маршруту движения.

«С любого компьютера в режиме реального времени можно смотреть информацию о текущих обходах, и направлять сообщения об обнаруженных дефектах в SAP нажатием одной кнопки», – отметил главный эксперт службы управления надёжностью АО «СИБУР-Нефтехим» Никита Грецков.

«Мобильные устройства передают информацию о времени и проценте прохождения маршрута, причинах приостановки и досрочном завершении обхода, все данные о дефектах на оборудовании, о том, кто и когда их обнаружил, фотографии агрегатов и узлов. Все это позволяет получать и обрабатывать необходимую информацию онлайн, архивировать её для последующего ретроспективного анализа», - рассказал Алексей Борисов.

Данная информация дополняется результатами предиктивной диагностики, когда снабженное датчиками и контроллерами оборудование «само» «сообщает» оператору о своём состоянии, что позволяет на основании накопленной статистической информации заранее «предвидеть» поломки и возможные дефекты, и принимать заблаговременные меры по их предупреждению и устранению.

Для отработки необходимых навыков ведения технологического процесса в ООО «СИБУР-Кстово» внедрены компьютерные тренажеры. Для изучения схемы работы предприятия создаются технологические модели – «цифровые двойники» реальных производств. Для осмотра высокорасположенных элементов производственной и энергетической инфраструктуры используются дроны. На старте внедрения – мобильный интернет вещей.

«Цифровые технологии облегчают труд, снижают «человеческий фактор» в принятии решений, делают прозрачными процессы, позволяют проводить разносторонний анализ и моделирование, работать на опережение, фокусироваться на главном – безопасности, технологической и экономической эффективности, - считает и.о. генерального директора АО «СИБУР-Нефтехим» Михаил Гурлев. – Наша задача: в ближайшие годы выйти на уровень мировых компаний, стать лидерами по внедрению цифровых инструментов в нефтехимии».

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру.

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.

В 2020 году выручка СИБУРа составила 7,2 млрд долл. США, EBITDA – 2,5 млрд долл. США. За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн рублей.