Таманский терминал навалочных грузов расширят

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на выполнение работ по развитию Таманского терминала навалочных грузов, что позволит увеличить расчетный грузооборот терминала до 60 млн тонн в год. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала новое положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на первый этап строительства терминала, ранее в феврале 2020 года был одобрен проект второго этапа. Настоящим проектом предусмотрен третий этап работ, реализуемый с целью дальнейшего развития терминала и переработки экспортных грузопотоков навалочных грузов в нем.

В ходе этапа будет произведено расширение перегрузочного комплекса хранения и перевалки угля или руды, в том числе строительство дополнительной станции разгрузки вагонов и увеличение производительности линий отгрузки путем замены конвейерного оборудования.

Согласно проектным решениям, одобренным Главгосэкспертизой России, в ходе реализации этапа построят станцию разгрузки вагонов, здания трансбордера и размораживания грузов, конвейерную галерею перегрузочного комплекса, три конвейерные и одну досмотровую эстакаду, пересыпные станции и другие объекты. Кроме того, планируется реконструировать часть действующих пересыпных станций и конвейерных эстакад, а также башню отбора проб угля/руды.

Ввод в эксплуатацию новой дополнительной станции разгрузки вагонов, развитие транспортно-перегрузочной сети, создание дополнительных вспомогательных зданий и сооружений Таманского терминала навалочных грузов, а также распределение грузопотоков между строящимися в рамках двух предыдущих этапов сооружениями и объектами позволят обеспечить расчетный годовой грузооборот терминала в 60 млн тонн, в том числе 50 млн тонн каменного угля и антрацита, 5 млн тонн технической серы и еще 5 млн тонн минеральных удобрений. По итогам реализации проекта здесь будет осуществляться прием на хранение навалочных грузов, поступающих на терминал из регионов России, как на новом оборудовании, так и на оборудовании первого и второго этапов. Также будут выполняться погрузка грузов на морские суда и кратковременное хранение грузов на новых и действующих складских площадях терминала.

После окончания строительно-монтажных работ по каждому отдельному этапу проведут пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные опробования оборудования и инженерных сетей и систем. Это позволит убедиться в эффективности совместной работы всего оборудования объектов под нагрузкой с выходом на расчетные производственные мощности оборудования с поэтапным вводом в эксплуатацию зданий и сооружений, задействованных в соответствии с технологическими потоками по каждому виду груза.

Проектную документацию третьего этапа разработали в ООО «Югтерминалпроект». Застройщик – ООО «ОТЭКО-Портсервис».

Фото: Росморпорт