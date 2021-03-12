В Башкирии откроются новые производства

Глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное тематическое совещание в формате «Инвестчас». На нем были рассмотрены новые инвестпроекты в различных отраслях экономики, в том числе создание в республике новых производств.

Так, замдиректора Стерлитамакского фиброцементного завода Дмитрий Кушнирович предложил организовать производство сайдинга, кровельных и фасадных материалов для строительной отрасли. Инвестором проекта готова выступить компания BF TECH, выкупившая простаивающее предприятие в Стерлитамаке и возобновившая производство хризотилцементных листов. Следующим этапом может стать приобретение оборудования для распиловки фиброцементных панелей и монтаж современной покрасочной линии. Помимо этого на предприятии планируют выпускать материалы и добавки для дорожного строительства.

Радий Хабиров поручил Минстрою РБ провести совещание с участием крупных компаний-застройщиков для проработки вариантов взаимодействия с республиканскими производителями материалов. Глава региона отметил, что строители уже используют профилированное железо и черепицу, произведенные в республике. По его словам, важно также изучить рынки соседних регионов для расширения географии поставок.

Инвестпроект, представленный Дмитрием Кушнировичем, получит статус приоритетного. Инвесторам будет оказано содействие в привлечении льготного займа Фонда развития промышленности России.

Далее гендиректор компании «Гласс Сити» Александр Гавриличев представил проект строительства завода по выпуску строительных конструкций из ПВХ и алюминия на территории опережающего социально-экономического развития в Благовещенском районе. Бизнес-план и проект технологического комплекса уже готовы. На новом производстве будут созданы рабочие места для 90 специалистов. Объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Готовая продукция может использоваться на республиканском рынке, замещая поставки из других регионов России.

По итогам обсуждения предложенный проект был включен в число резидентов индустриального парка «Благовещенский». Минпромэнерго РБ поручено оказать инвесторам содействие в получении льготного займа Фонда развития промышленности России.

Еще один проект представил заместитель генерального директора компании «УралТаш» Сергей Большаков. Он рассказал о модернизации технологического комплекса по добыче и обработке камня в Учалинском районе. Предприятие было создано в 2007 году. Оно специализируется на изготовлении изделий из гранита для благоустройства общественных пространств, строительства дорог, отделки зданий и сооружений.

Реализация проекта по модернизации производства уже началась. В селе Буйда построен новый камнерезный цех, смонтирована установка по очистке и подготовке воды, закуплены новые станки с программным управлением и крановое оборудование. Специалисты уже провели пусконаладку техники и обрабатывают пробные партии гранитных изделий. Объем инвестиций составил 284 миллиона рублей.

Компания «УралТаш» планирует активно участвовать в конкурсном отборе по благоустройству населенных пунктов по федеральным и республиканским программам: «Развитие малых городов», «Башкирские дворики», «Доступная среда», «Моя улица».

Данному проекту также был присвоен статус приоритетного и одобрено субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам.