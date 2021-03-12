В Красногорске достроят вестибюли станции "Мякинино"

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство двух вестибюлей станции «Мякинино» Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Мякинино» – первая станция Московского метрополитена, построенная за пределами административных границ Москвы – в Красногорске. После ее ввода в эксплуатацию в 2009 году столичное метро стало вторым после Петербургского, расположенным сразу в двух субъектах Российской Федерации. Реализация проекта с организацией дополнительных входов-выходов пассажиров на станцию «Мякинино» позволит повысить уровень транспортного обслуживания населения и улучшит пассажирские перевозки в районе комплекса зданий Правительства Московской области, торгово-выставочного комплекса «Крокус-Сити» и жилой застройки Мякининской поймы.

В настоящее время вход и выход с действующей станции осуществляется через вестибюль № 1. Проектными решениями предусмотрена достройка вестибюлей № 2 и № 3 станции «Мякинино», которые будут встроены в шестиярусную парковку. Выход из вестибюля № 2 будет осуществляться по надземному переходу в корпус 6 выставочного комплекса «Крокус Экспо» (ЭКСПО-3), выход из вестибюля №3 - на улицу и по надземному пешеходному переходу, который должен связать вестибюль № 3 с корпусом 5 «Крокус Экспо» (ЭКСПО-2). Вестибюли построят в северной и центральной зонах платформенного участка.

Строительные работы по строительству вестибюлей и паркинга разделены на два этапа. В составе первого этапа построят второй и третий вестибюли с возведением несущих строительных конструкций шести ярусов паркинга. На втором этапе (по отдельной проектной документации) выполнят усиление конструкций блоков паркинга в зоне расположения вестибюля №3 и их техническое оснащение. При этом выход из вестибюля №3, ведущий непосредственно на улицу и находящийся в опасной зоне строительства автопарковки, будет закрыт.

В ходе достройки вестибюлей на 1 этапе строительства проведут осмотр и выполнение ремонтных работ несущих железобетонных конструкций, в которых обнаружены дефекты и повреждения, усиление конструкций паркинга, устройство внутренних не несущих конструкций и инженерных коммуникаций, в том числе сетей связи вестибюлей №2 и №3 в уровне кассовых залов и частично на уровне платформы.

Также будут выполнены архитектурная отделка помещений, установка инженерного оборудования, а также оборудования по обслуживанию пассажиров и другие необходимые работы.

Генеральный проектировщик, источник финансирования и застройщик объекта – АО «Крокус Интернэшнл».

Фото: ТАСС