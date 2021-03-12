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В Республике Дагестан ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Минэнерго России поставило на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за снега и сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, по информации ПАО «Россети», с 8:40 происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – «Россети Северный Кавказ»).

Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 95 населенных пунктах республики (около 111 200 человек). Мощность отключённых потребителей - 41,6 МВт.

Восстановительные работы ведут 79 бригад (237 специалистов и 55 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

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Источник: Министерство энергетики России

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