Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
12 марта 2021, 11:55
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, МИНЭНЕРГО, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго России поставило на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за снега и сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, по информации ПАО «Россети», с 8:40 происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – «Россети Северный Кавказ»).
Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 95 населенных пунктах республики (около 111 200 человек). Мощность отключённых потребителей - 41,6 МВт.
Восстановительные работы ведут 79 бригад (237 специалистов и 55 единиц техники).
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter