В село Чемал Республики Алтай проведут газ

RusCable Insider #212 - Перемены в отрасли. Новый президент
и правление АЭК, подготовка к Cabex и энергобезопасность дороже экологии
12 марта 2021, 14:55
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
По Программе газификации регионов РФ компания «Газпром» подведет газ к селу Чемал, административному центру Чемальского района Республики Алтай, сообщает RosTender.info.
ООО «Газпром проектирование» объявил 2 тендера на проведение необходимых проектно-изыскательских работ. Один из тендеров касается подготовки к строительству межпоселкового газопровода от села Манжерок к селу Чемал. Его длина составит 61 км. Стоимость проектирования оценивается в 104,3 млн рублей.
Победитель второго тендера должен подготовить проект создания подводящего газопровода, который будет подавать газ к жилым микрорайонам Чемала. Максимальная цена контракта с победителем установлена на уровне 119,7 млн рублей. Общая протяженность линий газопровода насчитывает 70 км.
Заявки на участие в обоих тендерах принимают до 25 марта, итоги закупки подведут 31 марта.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter