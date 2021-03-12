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В село Чемал Республики Алтай проведут газ

По Программе газификации регионов РФ компания «Газпром» подведет газ к селу Чемал, административному центру Чемальского района Республики Алтай, сообщает RosTender.info.

ООО «Газпром проектирование» объявил 2 тендера на проведение необходимых проектно-изыскательских работ. Один из тендеров касается подготовки к строительству межпоселкового газопровода от села Манжерок к селу Чемал. Его длина составит 61 км. Стоимость проектирования оценивается в 104,3 млн рублей.

Победитель второго тендера должен подготовить проект создания подводящего газопровода, который будет подавать газ к жилым микрорайонам Чемала. Максимальная цена контракта с победителем установлена на уровне 119,7 млн рублей. Общая протяженность линий газопровода насчитывает 70 км.

Заявки на участие в обоих тендерах принимают до 25 марта, итоги закупки подведут 31 марта.
 

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Источник: РосТендер

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