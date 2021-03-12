Роман Старовойт пообещал сохранить трамвайное движение в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что после ряда встреч с московскими экспертами «лишний раз убедился в правоте своего мнения о необходимости сохранения трамваев в Курске». Господин Старовойт отметил, что уже поручил мэрии и региональному комитету по транспорту и дорожному хозяйству начать проектные работы по реконструкции и ремонту существующей электросети, рельсового хозяйства, реконструкции и строительства новых депо с учетом перспективного развития города и нового генплана.

Ранее губернатор оценивал восстановление трамвайного движения в 30 млрд руб.

«Очевидно, что в свое время трамвай был разрушен. Если примем решение сохранять его в прежнем объеме, то придется отказаться от каких-то других проектов, потому что денег нет. Например, на несколько лет может остановится дорожное строительство», — рассказывал глава региона.

Вопрос о трамвайном движении был поднят в рамках обсуждения новой транспортной сети курской агломерации. Разработчик проекта НИИ автотранспорта Москвы в числе прочего предложил демонтировать часть путей и закрыть большинство трамвайных маршрутов.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ