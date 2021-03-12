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"Россети Северный Кавказ" перешли к важному этапу строительства высокотехнологичной подстанции на Ставрополье

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ»- «Ставропольэнерго» выполнили основной объем работ по строительству первой на Ставрополье высокоавтоматизированной подстанции, расположенной в городе Михайловске. 

Напомним, новый объект возводится взамен действующей устаревшей подстанции 35/10 кВ «Аэропорт», которая впоследствии будет демонтирована и после перевода на напряжение 110 кВ получит название ПС «Михайловск».

На объекте специалисты завершили работы по строительству общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства 10 кВ, а также смонтировали металлоконструкции под оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ.

В настоящий момент энергетики перешли к важнейшему этапу строительства – оснащению питающего центра высокотехнологичным оборудованием отечественного производства. Здесь будут установлены комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, комплекс микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, системы автоматической самодиагностики и мониторинга состояния электротехнического оборудования. Планируется внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии для повышения точности учета передаваемого ресурса и расчетов с потребителями.

Современные технические решения позволят дистанционно управлять энергообъектом и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Объект позволит значительно повысить надежность энергоснабжения порядка 20 тысяч жителей города Михайловска и части близлежащих к нему территорий. Благодаря установленным трансформаторам (50 МВА) почти вчетверо увеличится мощность энергообъекта, что обеспечит дополнительный резерв для подключения новых потребителей», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Объем инвестиций на реализацию проекта по расширению подстанции «Аэропорт», к которому компания приступила в сентябре прошлого года, превысит 683 млн рублей.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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