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ЗАО "ЗЭТО" предлагает услуги по изготовлению деталей методом литья под низким давлением

ЗАО ЗЭТО предлагает услуги по изготовлению деталей методом литья под низким давлением

12 марта 2021, 12:40
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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ЗЭТО

ЗЭТО

Технология литья при низком давлении имеет следующие преимущества:

  • снижение требований к усилию смыкания литьевой формы, что позволяет использовать более дешевые формы;
  • достижение меньших внутренних напряжений в готовом изделии и улучшение его потребительских свойств;
  • возможность производства изделий большого размера при экономии сырья от 5 до 8%;
  • возможность снижения температуры расплава и сокращения общего времени цикла;
  • возможность уменьшения давления во впускных литниках и формующей полости формы;
  • возможность сокращения затрат на дополнительную обработку изделий и на весь процесс производства.

Технологические возможности

ЗАО «ЗЭТО» имеет в своем производстве полностью автоматизированный итальянский литейный комплекс фирмы «LPM group».

«LPM group» - это ведущий в мире изготовитель оборудования и технологических линий полного цикла для литья алюминиевых и магниевых сплавов.

Для безопасности и удобства персонала машина оснащена роботизированным манипулятором фирмы «Dalmec».

Литейный комплекс позволяет получить готовое изделие высокой точности, не требующее в дальнейшем трудоемкой механической обработки.

В отличие от литья под высоким давлением этот способ применяет давления всего лишь около 2 бар. Наполнение литейной формы ускоряется с помощью подачи в раздаточную печь сжатого воздуха. Расплав подаётся снизу вверх по прибыльной трубе, которая погружена в глубину расплава. Это обеспечивает плавное наполнение литейной формы и чистоту расплава.

Литье под низким давлением наиболее широко применяют для изготовления сложных фасонных и особенно тонкостенных отливок из алюминиевых и магниевых сплавов.

Параметры

Применяемые сплавы:  Алюминиевые сплавы АК7пч, АК12М2, АК8М ГОСТ1583-93.

  1. Максимальные габариты отливок: шхгхв 900х900х600 мм.
  2. Максимальный вес отливки: 150 кг.
  3. Газовая пористость 1 балл ГОСТ1583-93.
  4. Точность отливки: 7-8-3-7 ГОСТ Р 53464-2009.

Памятка заказчика

  • Для оценки возможности изготовления вашего заказа необходимо направить на завод чертежи деталей 2D/3D или чертеж отливки.
  • Специалисты завода могут спроектировать и изготовить формы для отливки.
  • Производство изделий возможно как из собственного, так и из давальческого сырья.

 

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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