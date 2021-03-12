Технология литья при низком давлении имеет следующие преимущества:

снижение требований к усилию смыкания литьевой формы, что позволяет использовать более дешевые формы;

достижение меньших внутренних напряжений в готовом изделии и улучшение его потребительских свойств;

возможность производства изделий большого размера при экономии сырья от 5 до 8%;

возможность снижения температуры расплава и сокращения общего времени цикла;

возможность уменьшения давления во впускных литниках и формующей полости формы;

возможность сокращения затрат на дополнительную обработку изделий и на весь процесс производства.

Технологические возможности

ЗАО «ЗЭТО» имеет в своем производстве полностью автоматизированный итальянский литейный комплекс фирмы «LPM group».

«LPM group» - это ведущий в мире изготовитель оборудования и технологических линий полного цикла для литья алюминиевых и магниевых сплавов.

Для безопасности и удобства персонала машина оснащена роботизированным манипулятором фирмы «Dalmec».

Литейный комплекс позволяет получить готовое изделие высокой точности, не требующее в дальнейшем трудоемкой механической обработки.

В отличие от литья под высоким давлением этот способ применяет давления всего лишь около 2 бар. Наполнение литейной формы ускоряется с помощью подачи в раздаточную печь сжатого воздуха. Расплав подаётся снизу вверх по прибыльной трубе, которая погружена в глубину расплава. Это обеспечивает плавное наполнение литейной формы и чистоту расплава.

Литье под низким давлением наиболее широко применяют для изготовления сложных фасонных и особенно тонкостенных отливок из алюминиевых и магниевых сплавов.

Параметры

Применяемые сплавы: Алюминиевые сплавы АК7пч, АК12М2, АК8М ГОСТ1583-93.

Максимальные габариты отливок: шхгхв 900х900х600 мм. Максимальный вес отливки: 150 кг. Газовая пористость 1 балл ГОСТ1583-93. Точность отливки: 7-8-3-7 ГОСТ Р 53464-2009.

Памятка заказчика