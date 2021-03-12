Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
12 марта 2021, 12:40
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
Технология литья при низком давлении имеет следующие преимущества:
Технологические возможности
ЗАО «ЗЭТО» имеет в своем производстве полностью автоматизированный итальянский литейный комплекс фирмы «LPM group».
«LPM group» - это ведущий в мире изготовитель оборудования и технологических линий полного цикла для литья алюминиевых и магниевых сплавов.
Для безопасности и удобства персонала машина оснащена роботизированным манипулятором фирмы «Dalmec».
Литейный комплекс позволяет получить готовое изделие высокой точности, не требующее в дальнейшем трудоемкой механической обработки.
В отличие от литья под высоким давлением этот способ применяет давления всего лишь около 2 бар. Наполнение литейной формы ускоряется с помощью подачи в раздаточную печь сжатого воздуха. Расплав подаётся снизу вверх по прибыльной трубе, которая погружена в глубину расплава. Это обеспечивает плавное наполнение литейной формы и чистоту расплава.
Литье под низким давлением наиболее широко применяют для изготовления сложных фасонных и особенно тонкостенных отливок из алюминиевых и магниевых сплавов.
Параметры
Применяемые сплавы: Алюминиевые сплавы АК7пч, АК12М2, АК8М ГОСТ1583-93.
Памятка заказчика
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