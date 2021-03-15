Государственное казенное учреждение "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" объявило тендер на ремонт 142- 156 км автомобильной дороги Алтай-Кузбасс, сообщает RosTender.info.

В течение двух лет планируется проведение работ по ремонту автомобильной дороги III категории с асфальтобетонным покрытием Алтай-Кузбасс протяженностью 14 км. В соответствии с материалами тендера, на дороге установят металлические барьерные ограждения высотой 0,75, обочины укрепят щебнем толщиной 10 см. На дорожное покрытие нанесут горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами, также на поверхность разметки нанесут микростеклошарики, улучшающие видимость в темное время суток. Планируется установка дорожного бокового удерживающего одностороннего ограждения из оцинкованной стали толщиной 4 мм. Ожидается, что данный участок дороги будет готов 30 сентября 2023 года. Заявки будут рассматривать до 23 марта, победитель будет известен уже на следующий день.

