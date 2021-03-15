Протоколом Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) утверждены решения 57-го заочного заседания, на котором обсуждались вопросы нормативного регулирования и сотрудничества до 2030 года.

В 2020 году истек очередной срок полномочий Председателя Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). Совет принял решение назначить Председателем КОТК на 2020–2022 годы Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Бориса Аюева, возглавляющего Комиссию с 2004 года. Его кандидатура была ранее одобрена на состоявшемся в октябре 2020 года в режиме видео-конференц-связи 37-м заседании КОТК.

Участники заседания утвердили Рекомендации по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, Методические рекомендации по цифровизации объектов электросетевого хозяйства и организации эксплуатации электроустановок на базе цифровых технологий и Методические рекомендации по работе с персоналом в организациях электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. ЭЭС СНГ рекомендовал профильным министерствам, национальным электроэнергетическим компаниям и органам государственного энергетического надзора государств – участников СНГ применять новые положения при разработке соответствующих документов. На заседании также утверждены изменения в Положение о Рабочей группе «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ». Кроме того, принято решение о прекращении действия Основных технических рекомендаций к средствам регулирования частоты и перетоков активной мощности, утвержденных Решением 35-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 29 мая 2009 года.

В общей сложности ЭЭС СНГ рассмотрел в рамках заседания восемнадцать пунктов повестки. В их числе проект Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в электроэнергетике до 2030 года и План мероприятий по ее выполнению. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

В 57-м заседании ЭЭС СНГ помимо российской стороны приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

ЭЭС СНГ принял решение провести в 2021 году 58-е и 59-е заседания как в очном, так и в заочном форматах. Даты заседаний и место проведения очного мероприятия будут определены дополнительно.