 
Инвестиции (проекты)

Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей

Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей

15 марта 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
80

Правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Мы направим Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь - более 1 млрд 100 млн рублей, - отметил он. - Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения".

По словам Мишустина, за счет этого жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. куб. м воды, которая будет поступать без перебоев и отключений.

Также премьер сообщил, что кабмин выделит Крыму и Севастополю 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов, из них Республика Крым получит около 1 млрд рублей. За счет этих средств будут отремонтированы не менее 130 домов. "Важно тщательно контролировать расходование средств", - сказал Мишустин.

Как отмечается на сайте кабмина, еще 150 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства РФ на поддержку 77 обманутых дольщиков полуострова.

Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На севере Петербурга появится жилой квартал с парком и бульваром 15.03.2021
На севере Петербурга появится жилой квартал с парком и бульваром
Концертный зал на базе центра 15.03.2021
Концертный зал на базе центра "Сириус" построят к концу 2022 года
В Новой Москве построят завод по производству квартирных модулей 15.03.2021
В Новой Москве построят завод по производству квартирных модулей
Проект развязки с Мурманским шоссе в Ленинградской области получил положительное заключение эксперти... 15.03.2021
Проект развязки с Мурманским шоссе в Ленинградской области получил положительное заключение эксперти...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review - главное за неделю!
+