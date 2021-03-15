Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) на своем официальном сайте опубликовала план действий по развитию энергосистемы в своей операционной зоне, получивший название «Пик выбросов углерода и углеродная нейтральность» (План)*.

SGCC планирует реализовать План в рамках выполнения задач, намеченных 14-м пятилетним планом развития Китая, и в соответствии с новой стратегий энергетической безопасности, выдвинутой генеральным секретарем ЦК коммунистической партии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином и получившей название «Четыре революции, одно сотрудничество».

Основными направлениями деятельности SGCC, заявленными в Плане, являются:

реализация концепции «энергетического перехода и зеленого развития» и продвижение технологий производство экологически чистой энергии;

строительство семи ЛЭП сверхвысокого напряжения общей пропускной способностью 56 ГВт;

увеличение межрегиональной пропускной способности электрической сети до 300 ГВт;

ускорение строительства ГАЭС суммарной установленной мощностью 41,6 ГВт и достижение 50 ГВт уровня установленной мощности ГАЭС, находящихся в операционной зоне SGCC, к 2025 г.;

поддержка строительства пиковых газовых ТЭС и широкомасштабного использования накопителей энергии;

поддержка развития распределенной генерации, в частности достижение к 2025 г. 180 ГВт уровня установленной мощности распределенной солнечной генерации;

доведение доли электроэнергии в общем объеме энергопотребления до 30% к 2025 г. и до 35% к 2030 г.;

разработка сети станций для зарядки электромобилей (включая установленные на магистралях), охватывающей 176 городов, а также крупнейшей в мире сетевой ИТ-платформы для управления и мониторинга технического состояния автомобилей с искусственным интеллектом.

Официальный сайт компании State Grid Corporation of China http://www.sgcc.com.cn

http://www.sgcc.com.cn/html/sgcc_main/col2017021449/2021-03/01/20210301152244682318653_1.shtml