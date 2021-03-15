RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
15 марта 2021, 13:15
Рубрика: За рубежом
Метки: КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика
Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) на своем официальном сайте опубликовала план действий по развитию энергосистемы в своей операционной зоне, получивший название «Пик выбросов углерода и углеродная нейтральность» (План)*.
SGCC планирует реализовать План в рамках выполнения задач, намеченных 14-м пятилетним планом развития Китая, и в соответствии с новой стратегий энергетической безопасности, выдвинутой генеральным секретарем ЦК коммунистической партии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином и получившей название «Четыре революции, одно сотрудничество».
Основными направлениями деятельности SGCC, заявленными в Плане, являются:
Официальный сайт компании State Grid Corporation of China http://www.sgcc.com.cn
http://www.sgcc.com.cn/html/sgcc_main/col2017021449/2021-03/01/20210301152244682318653_1.shtml
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter