Концертный зал на базе центра "Сириус" будет построен к концу 2022 года, сообщила руководитель фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник Путин на встрече с главой фонда обсудил вопросы развития федеральной территории "Сириус".

Как рассказала Шмелева, программа развития концертного зала уже обсуждается с ведущими деятелями искусства. Новая международная музыкальная площадка, отметила она, поможет реализовать возможности талантливых музыкантов, артистов из всех регионов России.

Президент поинтересовался, на сколько мест будет рассчитан зал и когда его построят.

"1200 мест в основном зале и 300 – это вторая сцена. Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. (Окончание строительства) - IV квартал 2022 года", - сообщила руководитель фонда "Талант и успех".

Она добавила, что концертный зал расположится возле главного входа на федеральную территорию - будет открывать "Сириус". Как сообщила Шмелева, сейчас подходит к концу строительство шестого этажа объекта, уже сформирован художественно-экспертный совет.

"Сириус" – первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория "Сириус" - новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

