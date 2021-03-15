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На севере Петербурга появится жилой квартал с парком и бульваром

На севере Петербурга появится жилой квартал с парком и бульваром

15 марта 2021, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 5,5 млрд руб. строительство первой очереди жилого квартала Parkolovo в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта — Группе ЦДС, уточнив, что отличительной особенностью застройки станет парк-бульвар протяженностью около 1 км.

Первый этап подразумевает строительство трех корпусов высотой от 14 до 16 этажей на 1799 квартир. Корпуса 1 и 2 планируется сдать в третьем квартале 2023 года, корпус 3 – в четвертом квартале 2023 года.

По информации «Банка ДОМ.РФ», на сегодня в Санкт-Петербурге с использованием счетов эскроу возводится 42% новостроек (4,046 млн кв. метров). Всего в регионе строится 9,652 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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