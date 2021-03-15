Фонд USEF (Universal Smart Energy Framework (USEF) Foundation)* выпустил новое исследование – белую книгу, посвященную изучению ряда европейских рыночных механизмов, правил и регламентов энергорынков, обеспечивающих гибкость (flexibility) энергосистемы**.

В белой книге USEF рассматривается текущее положение дел с обеспечением гибкости энергосистемы в девяти странах Европы – Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании и Швейцарии. В документе отмечается, что в указанных странах начинает открываться балансирующий рынок для гибких ресурсов со стороны потребителей и агрегаторов управления спросом (demand side flexibility and aggregation). Однако в некоторых странах по-прежнему не допускается участие в оказании услуг по балансированию энергосистемы распределенных энергоресурсов.

В большинстве из указанных стран реализованы функции агрегатора управления спросом и поставщика услуг по балансированию энергосистемы (aggregator and balancing service provider) и только в некоторых (например, в Великобритании, Бельгии и Франции) – поставщика услуг по увеличению пропускной способности (capacity service provider) или (например, в Нидерландах) поставщика услуг по управлению ограничениями (constraint management service provider) передающей сети. При этом, однако, отсутствует стандартизация функционала агрегатора и договорных отношений с поставщиками таких услуг.

Другой вывод, который делают авторы исследования, заключается в том, что в целом сетевые тарифы являются тарифами на поставку электроэнергии в пиковые/непиковые периоды суток, основанные на величине, потребляемой в данные периоды мощности. Очень немногие тарифы отражают динамическое ценообразование (dynamic pricing) или расширенное время пользования (advanced time of use) поставляемой электроэнергии, особенно в жилом секторе. Рынки на сутки вперед и внутрисуточный предлагают, в основном, интегрированную модель (integrated model), когда один участник энергорынка объединяет функции поставщика электроэнергии и агрегатора управления спросом. В некоторых случаях используется договорной подход, при котором агрегатор договаривается об оказании соответствующих услуг с участником рынка – поставщиком услуг по балансированию энергосистемы. Только во Франции (независимые) агрегаторы управления спросом допускаются к торговле на оптовом энергорынке через механизм торговли блоками нагрузки (load block trade exchange mechanism). Ожидается, что вскоре примеру Франции последует Бельгия.

В четырех странах – Франции, Германии, Великобритании и Финляндии – используются услуги по увеличению пропускной способности передающей сети и (теоретически) допускается участие в них гибких ресурсов со стороны потребителей. В большинстве стран возможность управления ограничениями на уровне распределительной сети все еще находится на стадии изучения. В Великобритании и Нидерландах данные услуги более развиты и допускают участие в них гибких ресурсов и агрегаторов со стороны потребителей.

Информационно-аналитический ресурс SEI

* Фонд USEF был основан как отраслевая инициатива Нидерландов, первоначальной целью которого являлась разработка универсальной системы интеллектуальной энергетики для обеспечения гибкости энергосистемы, которая находится в свободном доступе и используется на всех европейских энергорынках.

** https://www.smart-energy.com/industry-sectors/energy-grid-management/flexibility-deployment-advances-ineurope/.