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Предприятие Росатома приступило к изготовлению реактора для энергоблока № 3 АЭС "Аккую" (Турция)

Предприятие Росатома приступило к изготовлению реактора для энергоблока № 3 АЭС Аккую (Турция)

15 марта 2021, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: АЭС АККУЮ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») приступил к изготовлению корпуса реактора для третьего энергоблока АЭС «Аккую» (Турция).

Заготовки прошли входной контроль, в том числе измерения 3D-сканером. На обрабатывающих центрах выполняется механическая обработка обечаек зоны патрубков и фланца для первой защитной наплавки. Также специалисты изготавливают патрубки системы аварийного охлаждения активной зоны. Далее состоятся контрольные мероприятия, наплавка и сварка патрубков.

«Оборудование для первой в Турции АЭС «Аккую» – один из главных, приоритетных в нашем портфеле заказов. Все основные этапы изготовления оборудования проходят под тщательным контролем Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики, что, естественно, налагает на нас особую ответственность. Но мы имеем уже очень богатый опыт эффективного сотрудничества с иностранными партнерами и всегда открыты для диалога по любым самым сложным технологическим и организационным вопросам. Оборудование для первого энергоблока мы сделали, и оно уже находится на площадке строительства. Это позволяет рассчитывать на то, что изготовление для других трех блоков будет идти в соответствии с намеченными графиками и в тесном профессиональном взаимодействии с турецкими коллегами», – отметил генеральный директор «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

 

Для справки:

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Вес корпуса реактора ВВЭР-1200 превышает 330 тонн, высота – 12 метров, диаметр - 4,5 метра. Сверху реактор герметично закрывается крышкой с установленными на ней приводами механизмов, органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.

АЭС «Аккую» — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. aem-group.ru

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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