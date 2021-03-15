ПАО «Россети Ленэнерго» подвело итоги запроса цен по строительству блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) на улице Бабушкина. Контракт за 93,2 млн рублей подпишут с ООО «ЭнергоСтройИнвест».

В розыгрыше лота всего участвовали семь организаций. Победу «ЭнергоСтройИнвесту» обеспечила самая выгодная предложенная цена. Победившее предложение ниже начальной цены на 1,6%. Строить БКТП мощностью 11,6 МВА нужно будет для присоединения зданий, принадлежащих ООО СЗ «Сэтл Сити». Для этих целей придется провести 2,6 км кабеля. Питаться будущая подстанция будет от ПС 110 кВ Пролетарская-Дудко. Закончить выполнение работ победитель запроса цен обещал до 30 июня 2021 года.



В протоколе работы оценочной комиссии не указан ИНН будущего подрядчика. Однако проанализировав все компании на рынке электромонтажных услуг, редакция Delta.News предполагает, что речь идет о «ЭнергоСтройИнвесте» зарегистрированном 31 октября 2011 года в Пушкине. С сентября 2020 года единственным учредителем организации выступает Виталий Кибардин, а управляет ей Сергей Чистяков. В 2019 году выручка компании составляла 773,4 млн рублей, а чистая прибыль – 28,7 млн рублей. В копилке госзакупок у нее как минимум 43 контракта на общую сумму 1,1 млрд рублей. Основным заказчиком выступает АО «ЛОЭСК – Электрические сети Петербурга и Ленобласти».