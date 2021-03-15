Правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Их тестирование на дорогах общего пользования начнется уже в 2021 году, говорится в сообщении Минтранса.

"Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств) в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил", - отмечается в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что при подготовке документа были учтены позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Кроме того, он согласован с отраслевыми экспертными объединениями - ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), Российским союзом автостраховщиков, а также организациями научно-технологического бизнес-сообщества - "Яндекс", "Камаз", "Сбербанк" и другими.

"Утверждение плана Минтранса России и одновременная возможность запуска "цифровых песочниц" создают реальные условия для первого в России использования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. С самого начала разработки законопроекта о "цифровых песочницах" Ассоциация ЦТЛ и отраслевые компании поддерживали этот проект, потому что одним из ключевых барьеров внедрения новых технологий было как раз исторически сложившаяся жесткое регулирование в части ответственности и безопасности. Не случайно одной из основных отраслей для "песочниц" была определена сфера транспорта", - сообщил ТАСС главный аналитик ЦТЛ Андрей Ионин.

"Принятие этого документа подчеркивает намерение государства развивать регулирование для автономного транспорта и создавать условия для активного развития отрасли", - прокомментировали ТАСС утверждение документа в "Яндексе".

Фото: © Александр Рюмин/ТАСС