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Проект развязки с Мурманским шоссе в Ленинградской области получил положительное заключение экспертизы

Проект развязки с Мурманским шоссе в Ленинградской области получил положительное заключение экспертизы

15 марта 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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ГКУ "Ленавтодор" получило положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" по проекту строительства новой развязки с Мурманским шоссе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Проект предполагает реализацию объекта в два этапа. На первом этапе предусмотрено продление Центральной улицы в городе Кудрово до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу "МЕГА". Границы размещения объекта затрагивают саму Центральную, ее перекрёсток с проспектом Строителей и Кудровский проезд.

Кроме того, в ходе реализации первого этапа на перекрестке Центральной и проспекта Строителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода: он состоит из трех тоннелей, сходящихся в одной точке, лестничных спусков и лифтовых шахт. Переход обеспечит легкий проход к остановкам общественного транспорта.

Сметная стоимость строительства развязки составляет 5,6 млрд рублей, протяженность - около 3 км.

Помимо средств бюджета, в проекте участвует частный капитал в лице ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" (ИКЕА). Кроме того, регион намерен добиваться федерального софинансирования на реализацию проекта. Объект включен в первый горизонт планирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти до 2025 года.

В сентябре 2019 года в рамках реализации проекта был подписан договор пожертвования между властями Ленобласти и ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" (российское подразделение IKEA, владелец ТК "МЕГА"). Документом, в частности, предусмотрено, что в начале 2020 года дорожный фонд региона получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ. Общий объем инвестиций в строительство развязки составляет около 700 млн рублей, которые будут поэтапно переводиться в дорожный фонд Ленобласти до 2025 года.

О намерении IKEA построить развязку стало известно еще в апреле 2016 года. Сроки реализации проекта несколько раз сдвигались. Представители IKEA также ранее отмечали, что суммы в 700 млн рублей не достаточно для полной реализации проекта.

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Источник: interfax-russia.ru

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