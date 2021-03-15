Что это так быстро пролетело? Еще одна неделя, а вместе с ней произошло столько событий, что уследить за всеми невозможно. Именно поэтому наша редакция каждую новую рабочую неделю выпускает свежий номер журнала RusCable Insider с обзором всех главных событий кабельной отрасли и не только за прошедшую неделю. И вот снова понедельник - снова RusCable Insider! Что читать?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №213 от 15 марта 2021 года

Комитет «Антиконтрафакт» продолжает свое сотрудничество с Министерством строительного комплекса (Минстрой) Московской области и 5 марта 2021 года состоялся очередной отбор образцов кабельно-проводниковой продукции на строительной площадке во Фрязино в 4 микрорайоне, где возводится общеобразовательная школа на 825 учащихся. Корреспондент RusCable.Ru лично присутствовал при этом отборе, все фиксировал и организовал прямое включение в трансляции RusCable Live с места событий.

C 16 по 18 марта в Экспоцентре будет работать центральная международная выставка кабельно-проводниковой продукции и сопутствующих аксессуаров и сервиса – Cabex 2021. Выставка состоится в привычном офлайн-формате, и у гостей, и участников наконец-то будет возможность встретиться лично, обменяться новостями и найти новые точки соприкосновения для работы на отечественном рынке электротехники. Чьи стенды можно будет найти на выставке - читайте в журнале. А еще на открытой студии RusCable.Ru в павильоне 8.1 (место А 117) наша команда проведет серию съемок с гостями и участниками выставки.

Портал ЭНЕРГОСМИ.ру на этот раз представил материал о чистых грузовиках. В то время как на наших дорогах все чаще появляются электромобили и скутеры, низкоэмиссионные грузовики всё еще отсутствуют. Но это вот-вот изменится, поскольку новые климатические цели заставят резко сократить выбросы в тяжелом транспорте. Индустрия грузовых автомобилей осознала эту проблему и изо всех сил пытается представить модели с нулевым уровнем выбросов.

Elektroportal.ru испытал умный электрогаджет от Navigator, Wi-Fi розетку. Обзор устройства получился вдумчивым: разбор коснулся всех деталей. начиная от внешнего вида, и заканчивая техническими характеристиками. Какие выводы? Ищите их на страницах RusCable Insider.

RusCable Review #68 - АЭК, Cabex, PR-Challenge, Марпосадкабель, Xinming, Руспласт, Handing, IEK

Кабельщики встретили весну вместе. Как прошло 77 собрание Ассоциации Электрокабель? У “Псковгеокабель” новый владелец. Акрон холдинг наращивает обороты! Медь лихорадит! LME 9000$. Что говорит Expert.Аналитика? Старлинк в Бишкеке, Марпосадкабель дарит подарки, Конкурс PR-Сhallenge для маркетологов и перспективы ОКЛ от СегментЭНЕРГО!