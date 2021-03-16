Администрация Екатеринбурга (Свердловская область) объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство участка улицы Чкалова с мостом через реку Патрушиха. Информация о торгах опубликована на портале Госзакупок. На работы готовы направить более 700 млн рублей.

Речь идет о конкурсе по выбору подрядчика для строительства участка улицы Чкалова от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина с устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиху в Екатеринбурге. Максимальная цена контракта составляет почти 709,5 млн рублей, источник финансирования - местный бюджет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля.

Согласно конкурсной документации, протяженность участка улицы Чкалова по оси северо-западной проезжей части - 501,49 м, по оси юго-восточной проезжей части - 501,42 м. На дороге предусмотрены три полосы движения в каждом направлении, разделительная полоса, тротуары, велодорожка, местный проезд. Длина мостового перехода через реку Патрушиха составит 24,52 м.

Работы по строительству участка улицы будущему подрядчику предстоит выполнить в срок до 1 июня 2023 года, в том числе срок окончания работ по созданию информационной модели объекта, включая разработку информационной модели объекта в электронном виде, выдачу рабочей документации в виде чертежей из модели, - 30 апреля 2023 года.

Добавим, ранее власти Екатеринбурга объявили торги на строительство развязки на улице Комсомольской.