Системный оператор Дании Energinet заключил долгосрочное рамочное соглашение с датским энергохолдингом NKT* на техническое обслуживание и ремонт наземных и подводных силовых кабельных линий (КЛ).

По мере того, как мир переходит на «зеленую» энергию, поддержание безотказной работы силовых КЛ становится особенно важным для обеспечения эффективного использования энергии из ВИЭ. В рамках соглашения с датским системным оператором NKT будет поддерживать усилия Energinet в обеспечении высокой надежности датской передающей сети в условиях эффективной интеграции ВИЭ в национальную энергосистему. Соглашение между Energinet и NKT рассчитано на восемь лет и включает в себя обслуживание и ремонт маслонаполненных и с изоляцией из сшитого полиэтилена силовых КЛ на напряжение от 20 до 525 кВ. В рамках соглашения компания NKT обеспечит подготовку к ремонту, включая диагностику и поставку запасных частей, а также ремонт наземных и проложенных по морскому дну КЛ, в том числе проведение и инженерных и монтажных работ.

По словам исполнительного вице-президента и руководителя отдела установки и обслуживания энергохолдинга Акселя Барнеков-Видмарка, NKT рад продолжению сотрудничества с Energinet в целях поддержки «зеленой» трансформации энергетики в Дании. NKT хорошо подготовлен к тому, чтобы обеспечить текущее обслуживание и быстрое реагирование в случае повреждения электрической сети, находящейся в управлении Energinet. Благодаря заключенному с датским системным оператором долгосрочному соглашению NKT еще раз демонстрирует лидирующую позицию в сфере технического обслуживания силовых КЛ, как собственного производства, так и кабелей других производителей.

Информационный портал NS Energy

* NKT A/S (ранее NKT Holding A/S) – датский промышленный энергохолдинг с 90-летней историей, специализирующийся на производстве силовых кабелей, оборудования и компонентов. Штаб-квартиры холдинга расположены в Копенгагене (Дания) и Кельне (Германия). Рынки сбыта продукции NKT находятся преимущественно в Европе.