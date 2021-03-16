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Минэнерго настаивает на сокращении госпрограммы поддержки ВИЭ-генерации

Минэнерго настаивает на сокращении госпрограммы поддержки ВИЭ-генерации

16 марта 2021, 15:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ВИЭ, МИНЭНЕРГО, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Министерство энергетики РФ настаивает на уменьшении объема государственной поддержки развития генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), на период с 2025 по 2035 гг. Об этом глава министерства Николай Шульгинов заявил в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По возобновляемой энергетике программа Министерством энергетики поддерживается. Единственно, мы настаиваем на сокращении объема поддержки, потому что сегодня компетенции по производству комплектующих и установок уже отработаны и уже идет поставка на экспорт. Но учитывая, что это все ложится, в том числе, на потребителя, потому что без надбавок на мощность невозможно сегодня обеспечить развитие ВИЭ", - отметил Шульгинов.

При этом, по словам министра, в 2020 году был введен рекордный объем ВИЭ-генерации - порядка 1 ГВт.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики РФ выступило с предложением снизить объем поддержки развития возобновляемой энергетики в России на 30%, до 305,93 млрд рублей к 2035 году с целью сдерживания цен на электроэнергию в пределах инфляции. Ведомство также снизило целевой показатель ввода генерации ВИЭ с 2,5 до 1,8 ГВт солнечной генерации и с 3,5 до 2,7 ГВт ветроэнергетики.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже практически завершены.

Правительство ранее приняло решение продлить после 2024 года на 10 лет программу поддержки строительства генерации на основе возобновляемых источников энергии, но параметры новой программы еще не утверждены. Сообщалось, что в рамках продления программы поддержки "зеленой" энергетики предлагается повысить глубину локализации в России оборудования для ВИЭ-генерации и закрепить за инвесторами необходимость экспортировать произведенные компоненты для ВИЭ.

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Источник: ТАСС

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