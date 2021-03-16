На месторождении Наседкино строят площадку золотодобычи

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения Наседкино. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Месторождение Наседкино, доказанные промышленные запасы золота которого составляют свыше 21 тонны, расположено в Забайкальском крае, в 56 км от районного центра Могоча. Лицензией на разработку участка площадью около 11 кв. км владеет «Дальневосточная компания цветных металлов» (ООО «Дальцветмет»), входящая в международную группу «Мангазея». В 2021 году инвестор ожидает существенного роста добычи на своих золоторудных активах в Забайкалье, который будет обеспечен преимущественно за счет Наседкино.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство рудника и сопутствующих объектов инфраструктуры на площадке месторождения Наседкино для обеспечения добычи и переработки 1 млн тонн руды в год в составе: главный корпус, корпус крупного дробления руды, конвейерные эстакады и галерею, пункт пересыпа и склад дробленой руды, хвостохранилище с ограждающей дамбой, а также системы гидротранспорта и оборотного водоснабжения и иные производственные и вспомогательные объекты.

Для обеспечения пожаротушения вокруг зданий на площадке рудника предусмотрены служебные автодороги.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены изменения. В частности, откорректированы перечень сооружений и план строительства: принято шесть этапов пусковых комплексов вместо десяти, с учетом сейсмичности площадки представлены новые решения по устройству кольцевых наружных сетей водоснабжения. Кроме того, на основе научно-исследовательских работ внесены изменения в технологию дробления и измельчения руды, что потребовало корректировок в составе производственного оборудования и в компоновочных решениях. Изменения в том числе затронули функционал помещений корпуса крупного дробления, а также устройство инженерных систем водоснабжения и водоотведения, противопожарной защиты, иных коммуникаций и сооружений.

Проектная организация – ООО «ТОМС-Проект».

Фото: primamedia.ru