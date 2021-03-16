«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») увеличила на 26 МВт – до 540,7 МВт мощность технологического присоединения к Единой национальной электрической сети Череповецкого металлургического комбината. Рост объемов электроснабжения связан с завершением строительства новой доменной печи «Череповчанка». Агрегат проектной мощностью более 3 млн тонн чугуна в год является одним из крупнейших в России и Европе.

Предприятие запитано от двух магистральных сетевых объектов – 500 кВ «Череповецкая» и 220 кВ «РПП-2». В рамках проекта технологического присоединения энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили комплекс наладочных работ на устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Подстанция 500 кВ «Череповецкая» мощностью 1002 МВА – основной центр питания Вологодской области. Помимо комбината группы «Северсталь» она обеспечивает электроснабжением производственный комплекс группы «ФосАгро» – одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

Распределительный пункт 220 кВ «РПП-2» изначально был построен для нужд Череповецкого металлургического комбината. Энергообъект обеспечен цифровой связью и современными средствами автоматизации. В 2020 году он вошел в число первых центров питания Вологодской области, переведенных на дистанционное управление.

Фото: «Северсталь»