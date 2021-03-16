«Россети Ленэнерго» ведут подготовку электросетевого комплекса Санкт-Петербурга к надежному электроснабжению объектов чемпионата EURO 2021.

Определен перечень из 26 соревновательных объектов, задействованных в проведении чемпионата, и значимых объектов инфраструктуры (гостиницы, объекты жизнеобеспечения, транспорта и т.д.). Для их надежного электроснабжения разработаны и утверждены однолинейные электрические схемы 0,4 кВ и выше, а также карты-схемы 0,4 кВ и выше.

«Россети Ленэнерго» реконструировали существующую схему электроснабжения стадиона «Газпром Арена», на котором пройдут матчи чемпионата. Построена блочная комплектная трансформаторная подстанция 4х1250 кВА, а также две кабельные линии 10 кВ.

Определен состав дежурного и эксплуатационного персонала, обеспечивающего надежное электроснабжение спортивных и других объектов. В дни игр за качественную работу внешних схем электроснабжения стадиона «Газпром Арена» будут отвечать 11 дежурных бригад.

Также разработан график проведения противоаварийных тренировок оперативного персонала. С апреля по май электросетевая компания проведет 19 противоаварийных тренировок для отработки действий оперативного персонала при возникновении технологических нарушений на объектах EURO 2021.

В апреле 2021 года согласно требованиям UEFA запланировано тестирование стадиона в режиме «BlackOut», т.е. с имитацией аварийного отключения объекта от источников внешнего электроснабжения и автоматическим резервированием от дополнительных источников питания.