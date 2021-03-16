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"С фальсификатом в сфере промышленности нужно бороться на государственном уровне"

С фальсификатом в сфере промышленности нужно бороться на государственном уровне

16 марта 2021, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: TDM, КОНТРАФАКТ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность Строительство 
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Проблема фальсификата в промышленности стала одной из самых важных тем Российской строительной недели-2021. Накануне правительство РФ уже приняло постановление о создании в России системы мониторинга в сфере борьбы с контрафактом. Ведущая российская компания TDM ELECTRIC, производитель электротехники, один из участников деловой программы Российской строительной недели, подняла вопрос о необходимости борьбы с этой острой проблемой на уровне государства.

В рамках Российской строительной недели-2021, прошедшей в марте в Экспоцентре в Москве, участники мероприятия обсудили потенциал строительного комплекса России для реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды, деревянного домостроения. Одной из острых тем стала тема фальсификации на рынке стройматериалов.

На проблему фальсификата в промышленности обратило внимание государство. В России будет создана комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом. Основы системы отражены в концепции, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным (постановление Правительства РФ №551-р). Предполагается, что система поможет следить за оборотом промышленной продукции в различных отраслях, своевременно выявлять проблемы и составлять качественные прогнозы.

На круглом столе «Комплексная безопасность в строительстве» директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин отметил, что от качества стройматериалов напрямую зависит безопасность зданий и граждан и что на эту острую тему уже отреагировала и федеральная власть в лице Правительства РФ, утвердив концепцию мониторинга и оценки ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции, в том числе стройматериалов.

«Ситуация вопиющая. В стройматериалах, по разным оценкам, используется от 50 до 70 процентов фальсификата. Мы как производители теряем деньги, когда наши торговые марки используют втемную, или проигрываем в конкуренции с нечестными производителями, которые используют некачественные материалы», - подчеркнул Дмитрий Зорин.

В свою очередь, Дмитрий Соловьев, директор по маркетингу TDM ELECTRIC, выступая на конференции «Малоэтажная Россия» в рамках Российской строительной недели, напомнил, что компания уже 13 лет работает на рынке России и СНГ. В ассортименте – 13 тысяч наименований, ежегодно в ассортименте компании добавляется до 2 тысяч наименований продукции, компания - лидер по производству продукции в сфере светотехники и электротехники.

«Сейчас при строительстве любых объектов стоит цель снижать себестоимость объекта. У компании есть программы импортозамещения, мы работаем с экономным продуктом, динамично развиваемся, с учетом тенденций рынка. Сейчас многим компаниям приходится переформатироваться. TDM ELECTRIC спокойно пережила кризис, поскольку работает с массовой продукцией. Наша компания избирательно относится к партнерству, часто создает совместные программы для участия в строительстве различных объектов. Под нашей торговой маркой открываются брендированные магазины», - рассказал Дмитрий Соловьев.

«Проблема с насыщением рынка контрафактом нам известна не понаслышке, - подтвердил, в свою очередь, Дмитрий Зорин. – В прошлом году мы столкнулись с фактами подпольного производства кабеля под нашей маркой и его реализации в крупнейших DIY-сетях. 26 февраля 2021 года возбуждено уголовное дело по факту обнаружения контрафактного производства».

«Компания TDM ELECTRIC год назад вошла в Ассоциацию «Национальное объединение производителей стройматериалов», учредив внутри Ассоциации комитет по содействию развитию конкурентного рынка свето- и электротехники, чтобы заниматься проблемой фальсификата и контрафакта в нашей сфере институционально. Мы обсудили этот вопрос с другими производителями стройматериалов и выяснили, что производители трубопроводных систем, сухих смесей, герметиков имеют те же самые проблемы, что и мы», - подчеркнул Дмитрий Зорин.

Представитель TDM ELECTRIC напомнил, что биржевая цена на медь за год поднялась почти в два раза, соответственно и цена на кабель повысилась, поэтому на рынке сформировался запрос на кабель по низкой стоимости.

«А если есть такой запрос, то появляется и предложение. В феврале 2021 года мы провели мониторинг в крупнейших магазинах в 20 регионах Российской Федерации, закупили образцы наиболее популярного кабеля. 35 процентов продукции оказалась фальсифицированной – либо занижена токопроводящая жила, либо снижена толщина изоляции. И это в рознице. В оптовых продажах ситуация еще хуже, до 80 процентов фальсификата», - рассказал Дмитрий Зорин.

Эта тема крайне серьезна, подчеркнул эксперт, напомнив, в частности, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году: от качества проводки зависит жизнь людей. «Поэтому мы с коллегами по Ассоциации НОПСМ, обратились в государственную комиссию по незаконному обороту промышленной продукции с предложением создать рабочую группу по строительным материалам».

Дмитрий Зорин призвал участников круглого стола обратиться к организаторам Российской строительной недели с предложением инициировать проведение отдельной конференции по незаконному обороту строительных материалов и получил 100%-ую поддержку.

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